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Çaykur Rizespor TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

15:237/05/2025, Çarşamba
AA
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Rachid Ghezzal da çalışmalarda yer aldı.
Rachid Ghezzal da çalışmalarda yer aldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü


Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve taktik çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.


Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.


Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.





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