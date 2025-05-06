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Rizespor bir eksikle çalıştı

Rizespor bir eksikle çalıştı

23:486/05/2025, Salı
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.


Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı. Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.






#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
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