​Ceferin: Maçların seyircisiz oynanması hiç oynanmamasından daha iyi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceferin içinde bulunduğumuz bu günlerde, maçların oynanmasıyla birlikte mutluluk getireceğini söyledi.
Seyirci olmadan maçların oynanabileceğini ifade eden Ceferin, "Önceliğimiz taraftarların, oyuncuların ve teknik ekiplerin sağlığı. Liglerin ve turnuvaların önce devam etmesi sonrasında tamamlanması için seçeneklerimiz olduğuna inanıyorum. İzleyici olmadan devam edebiliriz. En önemli şey maçları oynayabilmemiz olacak. İçinde bulunduğumuz bu günlerde maçların oynanması insanlara biraz olsun mutluluk getirecektir" dedi.
Tüm aktivitelerin yeniden planlandığını belirten Ceferin, "Kapalı kapılar ardında oynamaya devam etmek, hiç oynamamaktan iyidir. Bu durum sınırlı bir süre için geçerli olacaktır ve zamanla normale dönecektir. Buna eminim. Tüm aktiviteler yeniden organize ediliyor. Herkes tekrar normal hayatına dönebilmeli. Eğer otoriteler yeşil ışığı yakarsa, antrenmanlar kaldığı yerden devam edebilir. Maçlar için ise; daha büyük bir fikir birliğine ihtiyaç olacak ancak sezonu tamamlayamayacağımızı söylemek için erken olur. Eğer erken dönebilirsek, ligler ve Avrupa turnuvaları paralel şekilde devam eder. Turnuvaları Ekim-Kasım gibi bitirmek bana karmaşık geliyor. bu durum gerçekleşirse gelecek sezona etkileri büyük olur" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Ceferin: "Maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili bizim bir tarih belirtmemiz zor. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek." pic.twitter.com/7C2J79ey6k
UEFA Başkanı Ceferin: "Maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili bizim bir tarih belirtmemiz zor. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek." pic.twitter.com/7C2J79ey6k— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 20, 2020
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