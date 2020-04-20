​Ceferin: Maçların seyircisiz oynanması hiç oynanmamasından daha iyi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceferin içinde bulunduğumuz bu günlerde, maçların oynanmasıyla birlikte mutluluk getireceğini söyledi.

Seyirci olmadan maçların oynanabileceğini ifade eden Ceferin, "Önceliğimiz taraftarların, oyuncuların ve teknik ekiplerin sağlığı. Liglerin ve turnuvaların önce devam etmesi sonrasında tamamlanması için seçeneklerimiz olduğuna inanıyorum. İzleyici olmadan devam edebiliriz. En önemli şey maçları oynayabilmemiz olacak. İçinde bulunduğumuz bu günlerde maçların oynanması insanlara biraz olsun mutluluk getirecektir" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeni planlarını açıkladı ve tarih verdi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili planlarını açıkladı. Organizasyonların başlama tarihleri konusunda esnek olduklarını söyleyen Ceferin, tehlikenin geçmesinden sonra maçların oynanacağını ifade etti."Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, en geç 3 Ağustos'ta sona ermeli. Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir" diyen Ceferin, "Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz, tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlayabiliriz. Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Farklı planlar var" ifadelerini kullandı.TFF'den açıklama: Liglerimiz en erken Haziran'da oynanabilirŞampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin Final 8 ve Final 4 şeklinde oynanabileceğini söyleyen UEFA Başkanı, "Mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" dedi.Liglerin yeniden başlangıcı hakkında da konuşan Ceferin, "UEFA, ligler ve kulüpler arasında görüşen çalışma gruplarımız var. Eğer yetkililer bize oynama izni vermezse, zaten oynayamayız. Hükümetlerin vereceği kararlar da önemli. Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, problem olmadan başlarız" ifadelerini kullandı.Galeri: Rıdvan Dilmen TFF'nin açıklanmasını yorumladı: Bu karar TFF'nin değil UEFA'nın kararı

Tüm aktivitelerin yeniden planlandığını belirten Ceferin, "Kapalı kapılar ardında oynamaya devam etmek, hiç oynamamaktan iyidir. Bu durum sınırlı bir süre için geçerli olacaktır ve zamanla normale dönecektir. Buna eminim. Tüm aktiviteler yeniden organize ediliyor. Herkes tekrar normal hayatına dönebilmeli. Eğer otoriteler yeşil ışığı yakarsa, antrenmanlar kaldığı yerden devam edebilir. Maçlar için ise; daha büyük bir fikir birliğine ihtiyaç olacak ancak sezonu tamamlayamayacağımızı söylemek için erken olur. Eğer erken dönebilirsek, ligler ve Avrupa turnuvaları paralel şekilde devam eder. Turnuvaları Ekim-Kasım gibi bitirmek bana karmaşık geliyor. bu durum gerçekleşirse gelecek sezona etkileri büyük olur" ifadelerini kullandı.