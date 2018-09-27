Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma 4-0 kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. hafta maçında Roma, sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in henüz 2. dakikada bulduğu şık golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki Twitter hesabından bu golü, "Gol! Cengiz anında takımı çıkmazdan kurtarıyor! İşte ihtiyacımız olan başlangıç bu. Cengiz Ünder'den çok güzel bir gol." ifadeleriyle duyurdu.

Daha sonra Roma, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ardından 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Stephan El Shaarawy'nin attığı golle skoru 3-0 yapan Roma, maçın ilk yarısını önde tamamladı.

İkinci yarıda Aleksandar Kolarov'un attığı golle skoru 4-0’a getiren Roma, maçı bu şekilde bitirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, müsabaka boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Roma, 8 puanla 10. sıraya yükselirken, Frosinone 1 puanla 19. sırada kaldı.