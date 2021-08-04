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Cimnastikte ilk madalyamız: Ferhat Arıcan olimpiyatta tarih yazdı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyatları’nda paralel bar finalinde bronz alarak Türkiye’ye cimnastikte olimpiyat madalyası kazandıran ilk sporcu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cimnastikte ilk madalyamız: Ferhat Arıcan olimpiyatta tarih yazdı
Ferhat Arıcan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Japonya’nın başkenti Tokyo’da süren 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastikte final müsabakaları yapıldı. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde ilk olimpiyat madalyası olarak tarihe geçti. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cimnastikte 4 final, 1 madalya

  • Olimpiyatlarda artistik cimnastik, Ferhat’ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020’ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı. Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi. Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi. Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu. İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı. Ferhat Arıcan ise bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı. Ferhat’ın bronz madalyasıyla Türkiye’nin Tokyo 2020’deki madalya sayısı 1 altın ve 5 bronz olmak üzere 6’ya çıktı.
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