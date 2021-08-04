​Cimnastikte ilk madalyamız: Ferhat Arıcan olimpiyatta tarih yazdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Japonya’nın başkenti Tokyo’da süren 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastikte final müsabakaları yapıldı. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde ilk olimpiyat madalyası olarak tarihe geçti. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Cimnastikte 4 final, 1 madalya