SÜPER LİG

Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a görev verilmedi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

Haber Merkezi AA
Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetmişti.

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetmişti.

Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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