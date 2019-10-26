Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor konuk ettiği Antalyaspor'u Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleri ile 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un tek golünü ise 82. dakikada Serdar Özkan penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor ligde puanını 15'e çıkarırken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.

Mücadeleden dakikalar

7'nci dakikada soldan çizgiye kadar inen Mert Hakan'ın içeriye yerden çevirdiği topa gelişine Emre vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31'inci dakikada Hakan Özmert sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, Celutska'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa topu kornere çelerek gole izin vermedi.

33'üncü dakikada savunma arkasına Emre'nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Fernando kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

35'inci dakikada sağdan Traore'nin çevirdiği topa arka direkte Appindangoye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

48'inci dakikada Doğukan'ın pasında sağdan hareketlenen Nazım, ceza alanına girdi, çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Samassa gole izin vermedi.

51'inci dakikada savunmada Celutska'nın hatasında topu kapan Yatabare, solundan hareketlenen Fernando'ya topu bıraktı. Onun yerden içeriye çevirdiği topu Emre Kılınç filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

72'nci dakikada sağ kanattan Goiano ortaladı, arka direkte Emre gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.

77'nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emre Kılınç kullandı. Ceza alanında uzak direğe gönderdiği topa Yatabare dokundu ve kaleci Ferhat'ın solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0.

82'nci dakikada soldan hareketlenen Serdar Özkan ceza alanında Goiano'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Serdar Özkan farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.