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Deniz Öncü Moto2'nin Macaristan ayağında piste çıkacak

Deniz Öncü Moto2'nin Macaristan ayağında piste çıkacak

11:474/06/2026, Perşembe
AA
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Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. etabını 10. tamamladı.
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. etabını 10. tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında milli motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, piste çıkacak.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenecek 8. ayağında piste çıkacak.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Balaton Park Pisti'nde üst sıralar için mücadele edecek.

Deniz, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 14.40'ta gerçekleştirilecek sıralamada en iyi zamanı atmak için pistte olacak.

Yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak. Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. etabını 10. tamamladı.



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