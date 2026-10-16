Derbide forma giyecek mi? Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu
12:48, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 13:21, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş, Sinsheim kentindeki SNP Arena’da karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü (10), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.
Beşiktaş'ta, Hoffenheim maçında sakatlanan ve tedbir amaçlı oyundan alınan Orkun Kökçü'nün sakatlığıyla ilgili bir son dakika bilgisi geldi. İşte detaylar...
Milli futbolcunun sağlık durumu hakkında kulüpten resmi bir bilgilendirme yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün sağlık heyetinden edinilen bilgilere göre, tecrübeli orta sahanın maç sırasında aldığı darbe nedeniyle bileğinde morarma ve hassasiyet oluştuğu bildirildi. Oyuncunun oyundan alınmasının tamamen tedbir amaçlı olduğu ve riske atılmak istenmediği vurgulandı.
Orkun Kökçü'nün, ligde pazartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giymesi bekleniyor.
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