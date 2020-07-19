SÜPER LİG

Beşiktaş Fenerbahçe canlı skor

Derbide hedef Avrupa Ligi (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takımında Avrupa Ligi bileti almak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe canlı anlatımını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak derbi için geri sayım sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Fenerbahçe ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Beşiktaş Fenerbahçe maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
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