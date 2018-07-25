DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası'nın en iyi golü Pavard'ın

2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü Pavard'ın Fransa formasıyla Arjantin'e attığı gol seçildi. Fransa'nın 4-3 kazandığı mücadelede takımının beraberlik golünü atan oyuncu ülkesinin çeyrek finale çıkmasına katkıda bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında; Benjamin Pavard'ın Arjantin'e attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında; Benjamin Pavard'ın Arjantin'e attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi

2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü açıklandı. Fransa Milli Takımı'nın sağ beki Pavard'ın Arjantin'e attığı gol ülkesinin beraberlik golünü atmıştı.

Pavard attığı bu gol için hayatımın en değerli golü yorumunu yapmıştı. Genç oyuncu attığı bu golle Fransa'nın çeyrek finale çıkmasına katkıda bulunmuştu.

Pavard'ın Arjantin'e attığı golü de izleyebileceğiniz Fransa-Arjantin maçı özetini izlemek için;

Nefes kesen maçta Fransa Arjantin'i eledi
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Nefes kesen maçta Fransa Arjantin'i eledi

Dünya Kupası son 16'da Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi. Fransa 9. dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçti. Arjantin Fransa'nın golüne ilk yarının son bölümünde Di Maria ile karşılık verdi. 41. dakikada sahneye çıkan Di Maria harika bir golle maça beraberliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarı adeta gol düellosu şeklinde geçti. İkinci yarının başında Mercado Arjantin'i öne geçiren golü attı. 1-0'dan 2-1 geriye düşen Fransa bu dakikadan sonra rakip kaleye iyice yüklendi ve 57. dakikada Pavard'ın muhteşem golüyle önce skoru 2-2 yaptı ardından sahneye çıkan Mbappe önce 64, sonra da 68. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-2 ye taşıdı. Arjantin uzatmalarda Agüero ile skoru 4-3 yaptı ancak bu gol Arjantin'e yetmedi. İşte Fransa 4-3 Arjantin maç özeti ve golleri.


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