2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü Pavard'ın Fransa formasıyla Arjantin'e attığı gol seçildi. Fransa'nın 4-3 kazandığı mücadelede takımının beraberlik golünü atan oyuncu ülkesinin çeyrek finale çıkmasına katkıda bulunmuştu.
Haber MerkeziYeni Şafak
2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü açıklandı. Fransa Milli Takımı'nın sağ beki Pavard'ın Arjantin'e attığı gol ülkesinin beraberlik golünü atmıştı.
Pavard attığı bu gol için hayatımın en değerli golü yorumunu yapmıştı. Genç oyuncu attığı bu golle Fransa'nın çeyrek finale çıkmasına katkıda bulunmuştu.
Pavard'ın Arjantin'e attığı golü de izleyebileceğiniz Fransa-Arjantin maçı özetini izlemek için;
Yorum