Erkek Boks Milli Takımı Dünya Challenge Turnuvası'na hazırlanıyor

Sporcuların performansından memnun olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Mart ayından itibaren çok iyi hazırlandık. Şimdi Çekya'da organizasyon var. Çekya'ya 10 sıklette gideceğiz. Sonra tekrar ikili kampımız olacak. Fransızlarla 3 haftalık kampımız olacak. Sonucunu alacağımızı düşünüyorum. Çekya'dan sonra da hazırlıklar devam edecek. Bu yıl her şey Liverpool'daki Dünya Şampiyonası için." diye konuştu.