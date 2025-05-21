Aydınlı boksörlerden çifte madalya

Ağrı’da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan Aydınlı sporcular, önemli bir başarıya imza attı. 65 kilogramda ringe çıkan milli sporcu İbrahim Alp Bakır, üstün performansıyla altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bakır, kariyerinde altıncı kez Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, 50 kilogramda mücadele eden milli sporcu Tevfik Akkaş ise karşılaşmaların ardından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genç yaşlarına rağmen büyük bir özveri ve disiplinle çalışan sporcularımız, ilimizi gururlandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız İbrahim Alp Bakır ve Tevfik Akkaş’ı, antrenörlerini ve teknik ekiplerini gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.