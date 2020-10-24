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​Erzurumspor-Galatasaray CANLI

Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan

Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı kırmızılılarda galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç ve Falcao attı. Öte yandan Galatasaray'da Falcao iki sarı kartla oyundan atıldı ve sarı kırmızılıların maçın son bölümünü 10 kişi tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 5. golüne ulaştı.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 5. golüne ulaştı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat

Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılarda maçın son çeyreğini 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmadan dakikalar;

  • 3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.
  • 21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
  • Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.
  • 33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.
  • 38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.
  • 43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.
  • 45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.
  • 50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.
  • 60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.

Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı
Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı

Arda Kardeşler'in Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın 43. dakikasında penaltı kararı vermediği pozisyon sosyal medyada tartışma çıkardı. Kardeşler, VAR'ın 'izle' uyarısının ardından kenara gelerek pozisyonu tekrar izledi ve 10 saniye içerisinde penaltı noktasını gösterdi.Arda Kardeşler'in VAR incelemesi ve kararını düzeltme süresi 10 saniye sürdü ve Süper Lig'de en hızlı alınan VAR kararı olarak tarihe geçti.Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz bu pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;“3 metreden çok açık bir penaltıyı veremiyorsan o FIFA kokartını taşıyamazsın..!! Arda KARDEŞ"3 metreden çok açık bir penaltıyı veremiyorsan o FIFA kokartini taşıyamazsın..!! Arda KARDEŞ&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) October 24, 2020

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