Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan

Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılarda maçın son çeyreğini 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.

33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.

50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.

60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.

Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/1KPDywTHQ5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020