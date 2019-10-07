Etnospor’da görsel şölen

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalin son gününde Atlı Sporlar Sahası’nda gösteriler yapıldı. Vatandaşlar özellikle Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi gösterdi. Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı. Gösteri sırasında Azerbaycan Dans Ekibi de şovlarıyla seyircilerin beğenisini topladı. Azerbaycan-Karabağ at gösterisinin ardından Arjantin’in geleneksel sporu “pato” da vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Atlı Sporlar Sahası’nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapıldı.

GENÇLER SAHNEDE



Yüz binlerce ziyaretçinin ailece katıldığı festivalde çocuklar her zaman olduğu gibi etkinliklerin keyfini çıkaranların başında geldi. Etnospor heyecanını doyasıya yaşayanlar arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif Albayrak da vardı. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, ziyaretçilerden iki yaşıtı ile birlikte 4’lü bir takım oluşturdu. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif’in takımı ok savaşını 15’e 9 kazandı.