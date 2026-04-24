EuroLeague'de sezonun "en iyi 5"i belli oldu

EuroLeague'de sezonun "en iyi 5"i belli oldu

15:4124/04/2026, Cuma
AA
Basketbol Avrupa Ligi
Basketbol Avrupa Ligi

EuroLeague'de normal sezonun "en iyi 5"i açıklandı. Olympiakos'tan Vezenkov ve Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Francisco, Valencia Basket'ten Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Bryant yer aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun "en iyi 5"i belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.

Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.




