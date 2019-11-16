Falcao Başakşehir maçında yok: Yeniden İspanya'ya gidecek

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.

Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.

Kolombiyalı futbolcu Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle 1 Ekim’den beri topa dokunmayan Falcao, henüz koşulara dahi başlamadı. Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon euronun üzerine ücret alan Falcao’dan istenilen verim alınamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi.





Santrforda Babel ya da Adem oynayacak

Florin Andone’nin de sakatlanması sebebiyle sağlıklı santrforu kalmayan sarı-kırmızılılarda Babel ya da Adem Büyük’ün hücumdaki son adam olması bekleniyor.

Andone özel dizlik ile çalışıyor

Sağ diz iç yan bağındaki yırtık nedeniyle devreyi kapatan Andone'nin durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rumen futbolcunun kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.







