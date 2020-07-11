Falcao'nun bir golünün maliyeti şoke etti

Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

Yıllık 5 milyon euro net maaş

Galatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe bir golün maliyeti 454 bin euro oldu.

Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da Senegalli futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Falcao'ya gelen teklifler değerlendirilecek

Falcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.

River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz Arjantin ekibi River Plate'in Radamel Falcao ısrarı sürüyor. Galatasaraylı oyuncu hakkında konuşan Plate yöneticileri, Falcao'nun eski günlerde olduğu gibi yeniden Arjantin ekibinin formasını giyebileceğini söylediler.River Plate yöneticisi Enzo Francescoli yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki golcü oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Francescoli, "Falcao’yu tabii ki düşünüyoruz. Eğer gerçekten geri dönmek ister ve biz de ekonomik olarak bu transferi ayarlayabilirsek, belki bir gün onu yeniden River Plate’e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır" ifadelerini kullandı.Falcao tepki gösterdi: Gol sevincine neden izin yok?2005-2009 arası River Plate forması giydiRadamel Falcao, 2001 yılında River Plate U20 takımında forma giymeye başladı ve 2005 yılında A Takıma yükseldi. Burada 101 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 41 gol ve 6 asistle oynadı. Daha sonra 2009 yılında 5.43 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu.