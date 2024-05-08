Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.
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Yarı Final’de deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Peki, Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI SKOR
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI SKOR
A SPOR CANLI YAYIN EKRANI
A SPOR CANLI YAYIN EKRANI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Ziiraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fatih Karagümrük
14 saat önce