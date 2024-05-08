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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor: Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı izlemek için ve A SPOR canlı yayın linki için haberimize bakabilirsiniz.

10:28 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.
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Yarı Final’de deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Peki, Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı izlemek için

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI SKOR

A SPOR CANLI YAYIN EKRANI

A Spor canlı yayın ekranı için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziiraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.


#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fatih Karagümrük
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