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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi attı. Beşiktaş, finalde Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinden galip çıkan takımla eşleşecek. Beşiktaş - Ankaragücü maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:28 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 22:37 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar finalde.
Siyah-beyazlılar finalde.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.


Siyah-beyazlılar, 0-0 rövanşında sahadan 1-0 galip ayrılarak finale yükseldi.


Galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.


Siyah-beyazlılar tarihinde 17. kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Oynadığı 16 final karşılaşmasında 10 kez kupaya uzanan taraf oldu.


Beşiktaş, finalde Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinden galip çıkan takımla eşleşecek. Trabzonspor ilk maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.


BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU


BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Ankaragücü maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
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