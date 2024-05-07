Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Siyah-beyazlılar tarihinde 17. kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Oynadığı 16 final karşılaşmasında 10 kez kupaya uzanan taraf oldu.