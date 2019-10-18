Fatih Terim'den Falcao açıklaması: Müsait olursa oynatmak isterim
SÜPER LİG

Fatih Terim'den Falcao açıklaması: Müsait olursa oynatmak isterim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmadan sonra ses getiren açıklamalarda bulundu. Terim, sakatlıkları devam eden futbolcular hakkında konuşurken Falcao ile ilgili flaş bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Fatih Terim, Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı değerlendirdi. Terim,"Keyifli bir maç oldu. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı başarılı olduğumuzu söyleyebilirim" derken sakat futbolcuların durumlarına ilişkin de sürpriz ifadeler kullandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -Keyifli bir maç oldu. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra herhalde rehavet oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Geçiş oyunlarında daha başarılı olabilseydik daha farklı bir skor olurdu.

Yerli futbolcuların performansı

  • "Real Madrid maçı öncesi bu 3 puan iyi oldu. Şener'den de, Emre Mor ve Emre Taşdemir'den de çok memnunum. Ömer iyi oynarken maalesef sarı kart cezalısı oldu."

Feghouli neden yoktu?

  • "Feghouli milli takımdan yeni döndü. Lemina yetişir mi, yetişirse bizim için uygun olur göreceğiz. Bazen sakatlıklar oluyor. Futbolcularımızın kendi aralarındaki seviyeli rekabeti bize olumlu olarak yansıyacaktır."

Falcao mesajı

  • "Falcao ağrım var dedi. Bugün konuştum. Baktığınızda 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao'yu Şampiyonlar Ligi maçında tabi ki oynatmak isterim. Ancak bu durumda nasıl oynatacağız bilemiyorum fakat uğraşacağız."

Fatih Terim, Falcao hakkında konuştu.
Fatih Terim, Falcao hakkında konuştu.

Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı
AA

Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı

Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Griezmann'a bir şey y...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.