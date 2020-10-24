Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor’u evinde 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Zor bir maç oldu. Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmeyen kalmayan bir ortam olunca oyuncularımız tedirgin, ’yine mi’ psikolojisi içerisinde. Buna rağmen hafta içinde neler çalıştığımız sahada görüldü. Oyuna hakim de olduk, oyunu kontrol altına da aldık. Topun daha fazla sahibi olduk. Zaman zaman sıkıntı da yaşadık ama baktığımız da genel olarak kazanması gereken takım gibi duruyoruz. 3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu. Falcao’yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.

Hakemler hakkında değerlendirmelerde bulunan Terim, “Konuştuğum zaman ceza yiyorum çok da adil olmuyor. Anlamadığım bir şey var, bir takım hakemler bize uzun zamandır gelmiyor niye gelmiyor bilmiyorum. Maçımızda kötü yönetim gösterilir tamam, kendi cezasını federasyon veriyor zaten. Biz herkese açığız kimsenin de peşinden gitmiyoruz zaten. Toplam onlarca maç hakem cezaları yediğimiz raporla oldu ama futbol devam ediyor. Her hakemin bize verilmesi doğru bir karadır. Hakem kararları hep tartışılıyor. VAR, var olmak için futbolu var etmek için geldi ama o da sayısal fazlalık, kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler daha da arttı. Bende VAR’ın olmasından yana oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor bana” diye konuştu.

“Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım”

“Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" #FatihTerim #Galatasaray Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Eki, 2020, 1:20ös PDT )

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: "Çok dağınık bir oyuncu" Galatasaray'ın Erzurumspor maçında 2-1 kazanmasının ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, açıklamalarda bulundu. Dilmen'in sarı kırmızılıların defans oyuncusu Marcao için yaptığı yorumlar sosyal medyada tepki çekti.İşte Rıdvan Dilmen'in Galatasaraylı Marcao için söyledikleri;“Marcao çok dağınık. Medyada Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin"Galatasaray'da Marcao için yaz transfer döneminde Roma'dan transfer teklifi geldiği iddia edilmiş teknik direktör Fatih Terim ise 'Marcao için söylenen rakamların az olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördüGalatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'danGalatasaray'ın kaptanı değişti: Fatih Terim'den dikkat çeken kararlar

Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;Fatih Terim;"Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."Rıdvan Dilmen;"Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020

Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılarda maçın son çeyreğini 10 kişi tamamladı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/1KPDywTHQ5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020 Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı