Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u resmen duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlayan 1.88 boyundaki tecrübeli gard ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.