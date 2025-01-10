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Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u resmen duyurdu

Fenerbahçe Beko Errick McCollum'u resmen duyurdu

12:2710/01/2025, Cuma
AA
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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de 4. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de 4. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisi Karşıyaka ile yollarını ayıran ABD'li tecrübeli gard Errick McCollum, resmen Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlayan 1.88 boyundaki tecrübeli gard ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.


36 yaşındaki McCollum, bu sezon Karşıyaka ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund, 5.2 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund, 3.0 asist ortalamasıyla oynadı.



#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Errick McCollum

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