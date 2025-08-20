Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica'yı konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Benfica maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Siebert düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - BENFİCA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
Benfica:
Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.
FENERBAHÇE - BENFİCA CANLI İZLE
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
#Fenerbahçe
#Benfica
#UEFA Şampiyonlar Ligi