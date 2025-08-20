Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Benfica | Canlı izle - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Benfica | Canlı izle - Canlı sonuç

18:4420/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica'yı konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Benfica maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.


Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Alman hakem Siebert düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.


FENERBAHÇE - BENFİCA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
Benfica:
Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

FENERBAHÇE - BENFİCA CANLI İZLE
Fenerbahçe - Benfica maçını canlı izlemek için


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI



#Fenerbahçe
#Benfica
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH SONUÇLARI 2025: ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması ne zaman gelecek? YKS sonuç ekranı