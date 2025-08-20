UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz ekibinde Florentino Luis 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe - Benfica maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Portekiz temsilcisinde Florentino Luis, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.
Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Estadio de Luiz'de oynanacak.
2' Ceza yayında topla buluşan Richard Rios yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.
11' Sağ kanattan gelişen atağımızda Nelson Semedo ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Sebastian Szymanski kafa vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kalenin üzerinden dışarı gitti.
29' Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu doğrudan kalemizi düşündü ancak İrfan Can Eğribayat sol üst köşeye uzanarak topu kalenin üzerine doğru çelmeyi başardı.
34' Ceza yayında topla buluşan Sebastian Szymanski dönerek sert vurdu ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Anatoliy Trubin'in üzerine gitti.
42' Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.
67' Ceza yayı sağ çaprazından kullandığımız serbest vuruşta Sebastian Szymanski ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ancak top doğrudan kaleci Anatoliy Trubin'in üzerine gitti.
71' Benfica 10 kişi! Florentino Luis, Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
82' Anderson Talisca'nın sert şutunda kaleci Lunin sektirdi. Direkten dönen topu En-Nesyri tamamladı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.