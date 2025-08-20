Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek: "Gazze'deki soykırımı durdurun!"

Kale arkasında açılan pankart.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç öncesi sarı-lacivertliler, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek Filistin'e destek verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de seremoni öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Filistin bayrakları ve pankartı açtı.
Fenerbahçeliler, Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekti. Kale arkasında yer alan tribünde açılan pankartta "Gazze'deki soykırımı durdurun! Filistin'e özgürlük" sloganına yer verildi.
#Fenerbahçe
#Filistin
#UEFA Şampiyonlar Ligi