Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek: "Gazze'deki soykırımı durdurun!"

23:1520/08/2025, Çarşamba
Kale arkasında açılan pankart.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç öncesi sarı-lacivertliler, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek Filistin'e destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de seremoni öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Filistin bayrakları ve pankartı açtı.


Fenerbahçeliler, Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekti. Kale arkasında yer alan tribünde açılan pankartta "Gazze'deki soykırımı durdurun! Filistin'e özgürlük" sloganına yer verildi.






#Fenerbahçe
#Filistin
#UEFA Şampiyonlar Ligi
