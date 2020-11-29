Kadıköy'de kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Ayrıca mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah beyazlılarda Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken ev sahibinde defans bölgesinde forma giyen Uruguaylı futbolcu Lemos performansıyla tepki çekti.Aboubakar'ın attığı gollerde rahat geçilen ve Tisserand ile uyumu tartışma konusu olan Lemos için sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.Rıdvan Dilmen'den ilk yarı yorumu;"Erol Bulut, savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçildi Lemos, Serdar'ı geçemezsin öyle."Sosyal medyada yapılan paylaşımlar;Trabzonlu bir müteahhit Lemos ile Aboubakar arasına bina inşa eder— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) November 29, 2020 Lemos ancak Onder Turaci gibi yedek sag bek olur...Serdar gibi Sert oyunu bilen Stoper lazim— kostadinov07 (@kostadinov07) November 29, 2020 Sosa yerine direk Mert Hakan girmeli, lemos yerinede serdar anca böyle döner bu maç— İlker (@delifenerliiii) November 29, 2020 Lemos ne tür bi belasın kardeşim— Atakan Toker (@atkntkrr) November 29, 2020 Ne bekledin bu kadar erol hoca? Lemos ne yapması lazım çıkarmak için? Dk ne fark eder?— Enes Yılmaz (@enessyilmaz6) November 29, 2020

Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy’de aynı skorla galip

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Aboubakar’ın golüyle öne geçerken, yıldız futbolcu 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kafayla topu yeniden filelere gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısını artırırken 34. dakikada Cisse farkı 1’e indiren isim oldu. İlk yarının 25. dakikasında sarı kart gören Cyle Larin, ikinci yarının başlamasının ardından 5 dakika sonra 50. dakikada Gökhan Gönül’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yine 10 kişi kaldı, yine 4-3 kazandı

Uzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53’ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef’in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2’e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan yeniden farkı 1’e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N’Sakala’yla durumu 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam’a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu’nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3’lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.

Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok

Süper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman’a karşı itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk devrenin bitmesinin ardından saha içine giren Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na yöneldi. Sonrasında saha kenarındaki dördüncü hakem Turgut Doman’ın yanına giden Yalçın, ‘’Niye atağımı kesiyorsun’’ diyerek sert tepki gösterdi. Uzun süren itirazları statta yankılanan Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin’in araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.