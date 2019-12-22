Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kritik an: Çakır 'devam' dedi VAR uyarmadı

Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın Fenerbahçe derbisinde yerde kaldığı pozisyon tartışma çıkardı. Yan top esnasında içeriye hareketlenmek isteyen Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve topun düştüğü noktaya ulaşamadı.

Bu pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.

İşte tartışma çıkartan penaltı pozisyonu;

Mücadele içerisinde Fenerbahçeliler de bir ofsayt pozisyonunda hakeme tepki gösterdi. Mücadele 3-1 iken yaşanan bu pozisyonda sarı lacivertliler golü atamadı ve ancak kalkan bu ofsayt bayrağına tepki gösterildi.

İşte o pozisyon;