SÜPER LİG

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kritik an: Çakır 'devam' dedi VAR uyarmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinin ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlılar Vida'nın yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır devam dedi. VAR'dan da uyarı gelmedi. 2-1 iken yaşanan bu pozisyon mücadelenin kırılma anı olarak yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın Fenerbahçe derbisinde yerde kaldığı pozisyon tartışma çıkardı. Yan top esnasında içeriye hareketlenmek isteyen Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve topun düştüğü noktaya ulaşamadı.

Bu pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.

İşte tartışma çıkartan penaltı pozisyonu;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Mücadele içerisinde Fenerbahçeliler de bir ofsayt pozisyonunda hakeme tepki gösterdi. Mücadele 3-1 iken yaşanan bu pozisyonda sarı lacivertliler golü atamadı ve ancak kalkan bu ofsayt bayrağına tepki gösterildi.

İşte o pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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