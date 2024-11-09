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Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 37. randevuda! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 37. randevuda! Dikkat çeken istatistik

11:319/11/2024, Cumartesi
AA
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Fenerbahçe, Sivasspor ile ligde daha önce 36 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, Sivasspor ile ligde daha önce 36 kez karşılaştı.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım'da oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 20, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.


Kadıköy'deki maçlar


Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, Sivasspor ise 18 kez fileleri havalandırdı.



Farklı skorlar


Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.



#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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