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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

13:1015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
IHA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.


Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemin ilişkin mali tablolarla hakkında bilgiler verdi. Dönem Varlıklar 4 milyar 386 milyon TL, Duran Varlıklar 13 milyar 295 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 17 milyar 681 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde giderlerin 6 milyar 349 milyon TL, gelirlerin de 6 milyar 469 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 562 milyon lira olduğu belirtildi.


Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 18 milyar 600 milyon TL olduğunu söyledi.





#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Mehmet Vodina

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