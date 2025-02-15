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Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

11:3515/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki futbolcunun transfer detayları ortaya çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken mesajlar geldi.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Sports Digitale'in aktartığı habere göre; Cengiz Ünder'in MLS ekibi Los Angeles FC'ye transferinin detayları şu şekilde:


• 1.2 milyon euro kiralama bedeli.

• İki kulüp maaşı ortak ödeyecek.

• LAFC'nin öncelikli satın alma hakkı var.

• Yarım dönem kiralık.

• Zorunlu satın alma yok.

• Vizesi çıkınca sağlık kontrolü için ABD'ye gidecek.

Cengiz Ünder'in transfer haberi sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken yorumlar geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#MLS
#Los Angeles FC

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