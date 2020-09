Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Bordeaux’ra forma giyen Samuel Kalu’yu transfer etmek istiyor. Sarı- lacivertliler, Yunan ekibi Olimpiakos ile görüşen Garry Rodrigues ile yolları ayırdıktan sonra Nijeryalı kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Fenerbahçe, Samuel Kalu için Bordeaux kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro kiralama ücreti ve 5 milyon euro satın alma opsiyonu teklifiyle Fransız ekibinin kapısını çaldı. Kalu ile de görüşen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu ikna ederken, Bordeaux ile görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe'nin ilk teklifi Fransız ekibi tarafından reddedilmişti. Rodrigues’i göndererek, yüksek yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe, bu futbolcudan doğan boşluğu Kalu’yu transfer ederek doldurmak istiyor. Kalu bu sezon Bordeaux formasıyla 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe forvet transferine hız vermiş durumda. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler santrfor bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Kadroya golcü bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gözler, Udinese forması giyen Stefano Okaka'ya çevrilmişti.Hatta İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaşma sağlamış ve Udinese ile bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyordu.Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü İtalyanlar açıkladıUdinese'den Fenerbahçe açıklamasıİtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Udinese Sportif Direktörü Pierpaolo Marino'nun Fenerbahçe ve Okaka transferi hakkındaki konuşmalarını yazdı. Marino, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını söylerken, "Okaka Fenerbahçe'ye transfer olmayacak. Okaka'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.Udinese sport director Marino: "De Paul to Leeds? They've not matched €35m price tag at the moment... so I hope he can stay. Okaka is not joining Fenerbahçe, this one is a fake news. There's no chance". ⚪️ #LUFC #Fenerbahce #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020 Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı

Mbwana Samatta İstanbul'a geliyor

Hatayspor maçında forvet eksiği fazlasıyla göze çarpan Fenerbahçe golcü transferini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta için Aston Villa ile satın alma opsiyonlu anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu hafta içinde İstanbul’a getirecek.

Ne Diego Costa ne de Mandzukic: Fenerbahçe Mbwana Samatta için teklif yaptı Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta'yı kiralamak istiyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü transferi için ciddi mesai harcayan sarı-lacivertli takım, Tanzanyalı santrfor için Aston Villa ile temasa geçti.Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonservisiyle gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, transferler için de limitler açıldı.Fenerbahçe Samatta için teklif yaptıSarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Aston Villa sezon başında forvete Brentford'dan Olie Watkins'i transfer ettiği için 27 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakıyor. Samatta ile de temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması Alternatifler Ze Luis ve BounedjahFenerbahçe'nin gündeminde yer alan forvet adaylarından Ze Luis için Celta Vigo da devreye girdi. Oyuncunun sakatlık geçmişinden endişe eden İspanyol ekibi, hakkında ayrıntılı tıbbi rapor hazırlanması için Porto'ya 2 doktor gönderdi. Ze Luis'in de Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki forvet için Porto'ya 1 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde 2 kez gol kralı olan Baghdad Bounedjah'ın peşinde olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında?23 Aralık 1992'de Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya gelen Samatta, ülkesinde African Lyon ve Simba, Kongo'da Mazembe takımlarında oynadıktan sonra 2016'da Belçika ekibi Genk ile anlaştı. Geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya gelen Samatta, geçen sezon 44 maçta 12 gol atarken, Tanzanya Milli Takımı'nda ise 51 maçta 18 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Adı Fenerbahçe ile anılan Cavani Real Madrid ile görüşüyor Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlarda kadrolarının güçlendirmek için çalışmalarını yürüyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in bonuslar dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya transferinin ardından, sarı-lacivertliler golcü transferine hız verdi.Fenerbahçe'nin istediği oyuncular arasında, PSG tarihinin en golcü oyuncusu olan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin de olduğu iddia edilmişti. Hatta sarı-lacivertlilerin Cavani ile görüştüğü de gelen bilgiler arasındaydı.Cavani Barcelona'yı arayarak kendisini teklif ettiCavani Real Madrid'e önerildiMarca'nın haberine göre PSG ile ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Cavani, Real Madrid'e önerildi. Eflatun-beyazlıların da 33 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü haberde kaydedildi. Yıllık 9 milyon euroyu bulan maaşHaberin detayında Cavani'nin 7 milyon euro net maaş istediği ve bonuslarla beraber toplamda yıllık 9 milyon euroyu bulacağı iddia edildi. Ayrıca eğer anlaşma sağlanırsa 2 yıllık veya 1 yıllık sözleşme imzalanacağı gelen bilgiler arasında.Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktıKendisini Barcelona'ya teklif etmiştiSport'un haberine göre, Barcelona'da takımdan ayrılması ve Juventus'a transfer olması gündemde olan Luis Suarez'in yerine Cavani, Katalan ekibine transfer olmak istiyor. Hatta Uruguaylı oyuncu tam 2 kere Barcelona'yı arayarak, kendisini teklif etti. Haberin detayında Katalan ekibinin teklifi değerlendirdiğine yer verildi.Transfermarkt verilerine göre Edinson Cavani'nin güncel bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktıCavani'nin attığı birbirinden şık goller;