Adı Fenerbahçe ile anılan Edinson Cavani Real Madrid ile görüşüyor
Adı Fenerbahçe ile anılan Cavani Real Madrid ile görüşüyor
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Edinson Cavani, Real Madrid ile görüşüyor. Daha önce Barcelona'yı arayarak kendisinin 2 kez teklif ettiği iddia edilen Cavani, anlaşma sağlanırsa Real Madrid forması giyebilir.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlarda kadrolarının güçlendirmek için çalışmalarını yürüyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in bonuslar dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya transferinin ardından, sarı-lacivertliler golcü transferine hız verdi.
Fenerbahçe'nin istediği oyuncular arasında, PSG tarihinin en golcü oyuncusu olan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin de olduğu iddia edilmişti. Hatta sarı-lacivertlilerin Cavani ile görüştüğü de gelen bilgiler arasındaydı.
Cavani Real Madrid'e önerildi
Marca'nın haberine göre PSG ile ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Cavani, Real Madrid'e önerildi. Eflatun-beyazlıların da 33 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü haberde kaydedildi.
Yıllık 9 milyon euroyu bulan maaş
Haberin detayında Cavani'nin 7 milyon euro net maaş istediği ve bonuslarla beraber toplamda yıllık 9 milyon euroyu bulacağı iddia edildi. Ayrıca eğer anlaşma sağlanırsa 2 yıllık veya 1 yıllık sözleşme imzalanacağı gelen bilgiler arasında.
Kendisini Barcelona'ya teklif etmişti
Sport'un haberine göre, Barcelona'da takımdan ayrılması ve Juventus'a transfer olması gündemde olan Luis Suarez'in yerine Cavani, Katalan ekibine transfer olmak istiyor. Hatta Uruguaylı oyuncu tam 2 kere Barcelona'yı arayarak, kendisini teklif etti. Haberin detayında Katalan ekibinin teklifi değerlendirdiğine yer verildi.
Transfermarkt verilerine göre Edinson Cavani'nin güncel bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.
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