Adı Fenerbahçe ile anılan Cavani Real Madrid ile görüşüyor

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlarda kadrolarının güçlendirmek için çalışmalarını yürüyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in bonuslar dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya transferinin ardından, sarı-lacivertliler golcü transferine hız verdi.

Fenerbahçe'nin istediği oyuncular arasında, PSG tarihinin en golcü oyuncusu olan Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin de olduğu iddia edilmişti. Hatta sarı-lacivertlilerin Cavani ile görüştüğü de gelen bilgiler arasındaydı.

Cavani Barcelona'yı arayarak kendisini teklif etti PSG ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Edinson Cavani şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alıyor. Deneyimli golcü için Juventus, Roma, Boca Juniors ve Inter Miami başta olmak üzere birçok kulüp devrede.Son olarak Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki golcü oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Vedat Muriqi'in ayrılığından sonra santrfor için dünyaca ünlü yıldızlarla görüştüğü biliniyordu. Fenerbahçe'nin, Cavani'yi kadrosuna katarak, golcü transferini de bitirmek istediği iddia edildi.Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktıCavani kendisini Barcelona'ya teklif ettiSport'un haberine göre, Barcelona'da takımdan ayrılması ve Juventus'a transfer olması gündemde olan Luis Suarez'in yerine Cavani, Katalan ekibine transfer olmak istiyor. Hatta Uruguaylı oyuncu tam 2 kere Barcelona'yı arayarak, kendisini teklif etti. Haberin detayında Katalan ekibinin teklifi değerlendirdiğine yer verildi.Transfermarkt verilerine göre Edinson Cavani'nin güncel bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktıEdinson Cavani'nin 2020 yılında attığı şık goller;

Cavani Real Madrid'e önerildi

Marca'nın haberine göre PSG ile ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Cavani, Real Madrid'e önerildi. Eflatun-beyazlıların da 33 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü haberde kaydedildi.

Yıllık 9 milyon euroyu bulan maaş

Haberin detayında Cavani'nin 7 milyon euro net maaş istediği ve bonuslarla beraber toplamda yıllık 9 milyon euroyu bulacağı iddia edildi. Ayrıca eğer anlaşma sağlanırsa 2 yıllık veya 1 yıllık sözleşme imzalanacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yeni forvetlerinin kim olacağı sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Tümer Metin'in TRT ekranlarında Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbetten bazı detayları anlatması taraftarları daha da heyecanlandırdı. Sarı lacivertlilerin '30 gol atacak bir forvet ve 15 gol atabilecek bir ikinci forvet aradığını' belirten Metin'in bu sözleri sonrasında herkes Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri araştırmaya başladı.Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin 30 gol atabilecek forvet tanımına uygun olarak Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Diego Costa ile temas kurduğu belirtildi. Emre Belözoğlu'nun eski oyuncusu olarak Atletico Madrid ile ilk teması kurduğu ve 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncuyla ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin ikinci forvet olarak düşündüğü isim ise Ze Luis. Porto'nun oyuncusu olan golcü oyuncu için Beşiktaş da girişimlerde bulunmuş ancak oyuncunun transferi için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı.Sarı lacivertliler bu iki ismin transferlerini bitirmek için yoğun mesai veriyor.

Kendisini Barcelona'ya teklif etmişti

Sport'un haberine göre, Barcelona'da takımdan ayrılması ve Juventus'a transfer olması gündemde olan Luis Suarez'in yerine Cavani, Katalan ekibine transfer olmak istiyor. Hatta Uruguaylı oyuncu tam 2 kere Barcelona'yı arayarak, kendisini teklif etti. Haberin detayında Katalan ekibinin teklifi değerlendirdiğine yer verildi.

Transfermarkt verilerine göre Edinson Cavani'nin güncel bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış""Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."31 maç 10 golBeşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atarFenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

Cavani'nin attığı birbirinden şık goller;