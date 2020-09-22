Süper Lig’de 40 yıl sonra bir ilk yaşandı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ikinci haftası dün oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-A.Hatayspor mücadelesiyle sona erdi. Bu haftaki 10 müsabakada takımlar toplam 17 gol attı. Üç karşılaşmada gol sesi çıkmazken, haftanın en gollü maçı ise Gaziantep’te yaşandı. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük arasındaki müsabakada 4 gol atıldı. Ligin ikinci haftası geçmiş sezonlara baktığımızda skor bakımından son 40 sezonun en kısır geçen dönemi olarak dikkat çekiyor.

1980-1981 sezonundan sonra en az gol

Süper Lig’de 1980-1981 sezonunun ikinci haftasında 8 maçta 16 gol kaydedilmişti. Söz konusu dönemden 2020-2021 sezonuna kadar olan süreçteki 39 sezonun ikinci haftalarında 18’in altında gol sayısı çıkmadı. İçinde bulunduğumuz sezonun ikinci haftası, 1980-1981’den sonra en az golün atıldığı hafta oldu.





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2019/2020 sezonunda 28 gol

Geçtiğimiz sezon bu haftada ağlar 28 defa sarsıldı. Alanyaspor - Kasımpaşa ve Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçları 4-1’lik skorlarla bitmiş ve en gollü maçlar olarak ön plana çıkmıştı.

2018/2019 sezonu 23 gol

2018-2019 sezonunda ise bu sayı 23’e geriledi. Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanıp 3-3 sona eren karşılaşma, futbolseverlerin gole doyduğu müsabaka olmayı başardı.

2017/2018 sezonu 31 gol

2017-2018’in ikinci haftasında atılan 31 gol de son sezonların skor açısından en üretken süreci oldu. Bursaspor’un Alanyaspor’u 3-2 yendiği karşılaşma da haftanın en gollü maçıydı.

Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor'a gol atamadı Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmadan dakikalar;9. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.31. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia’nın dokunamadığı top kaleci Munir’de kaldı.35. dakikada ceza sahası dışından Ozan’ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.90 5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.Karşılaşma 0-0 sona erdi.Valencia ve Lemos ilk kez 11’deFenerbahçe’nin yeni transferleri Mauricio Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11’de yer aldı. Süper Lig’de A.Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11’de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos’a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia’ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11’de şans verildi.

En çok gol 1994-1995’te oldu

1980-1981 ile 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün söz konusu haftasında en fazla gol 1994-1995’te atıldı. 9 mücadelede 35 gol kaydedilirken, Beşiktaş’ın Kocaelispor’u 7-1 mağlup ettiği maçta topla gol sayısının yüzde 22’si karşılanmış oldu. 1994-1995 sezonunu 34 golle 2001-2002 izledi. 1988-1989, 1992-1993 ve 2017-2018 sezonlarının ikinci haftalarında da 31 kez gol sevinci yaşandı.

6 sezonun ikinci haftası 18 golde kaldı

39 sezonluk bölümün 6’sında ikinci haftalar 18 golde kaldı. 1983-1984, 1984-1985, 1990-1991, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 sezonlarında atılan 18 gol, 2020-2021’in ardından en az golün üretildiği dönemler olarak sporseverlerin hafızalarında kaldı.

Galatasaray zorlu Başakşehir sınavını üç puanla geçti Süper Lig’e Gaziantep FK galibiyetle başlayan Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle 2’de 2 yaptı. Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Aslan, ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla yenmişti. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü yenen Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon oynadığı 3. resmi karşılaşmayı da kazandı.Maçtan dakikalar;12. dakikada Belhanda’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba’nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR’ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-122. dakikada Luyindama’dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.26. dakikada Taylan’ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao’ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.52. dakikada Visca’nın sağ kanattan ceza alanına verdiği pasta kaleci Fatih Öztürk, Demba Ba’dan önce araya girerek topun sahibi oldu.54. dakikada sol kanatta Caiçara’dan topu alan Arda Turan, pasını ceza sahasındaki Feghouli’ye aktardı. Feghouli’nin vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.76. dakikada Emre Kılınç’ın sağ kanattan yerden pasında Babel, meşin yuvarlağı topuk dokunuşuyla Belhanda’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-283. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim Frei’ın kale önündeki vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı.90. dakikada Demba Ba’nın savunma arkasına attığı pasta Gulbrandsen’in vuruşu kaleci Fatih’ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Crivelli boş kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.📸 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 2-0 galip geldiğimiz karşılaşmadan kareler. #BŞKvGS pic.twitter.com/nqWHFvwfKa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 20, 2020 Falcao gol sayısını 3’e çıkardıGalatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sezona iyi başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3’e çıkardı. Falcao’unn ligde 1 de asisti bulunuyor. Maça 11’de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.Oghenekaro Etebo ilk kez sahadaGalatasaray’ın yeni transferi Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray’ın Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcus Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada Sofiane Feghouli’nin yerine dahil oldu.

1980-1981 ile 2020-2021 sezonları arasındaki sezonların ikinci haftalarında atılan gol sayıları şöyle:

2019-2020: 28

2018-2019: 23

2017-2018: 31

2016-2017: 29

2015-2016: 24

2014-2015: 19

2013-2014: 25

2012-2013: 26

2011-2012: 26

2010-2011: 18

2009-2010: 29

2008-2009: 18

2007-2008: 24

2006-2007: 19

2005-2006: 18

2004-2005: 20

2003-2004: 23

2002-2003: 27

2001-2002: 34

2000-2001: 28

1999-2000: 19

1998-1999: 29

1997-1998: 27

1996-1997: 21

1995-1996: 28

1994-1995: 35

1993-1994: 24

1992-1993: 31

1991-1992: 23

1990-1991: 18

1989-1990: 19

1988-1989: 31

1987-1988: 24

1986-1987: 19

1985-1986: 21

1984-1985: 18

1983-1984: 18

1982-1983: 20

1981-1982: 22



