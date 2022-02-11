Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off maçında Slavia Prag ile sahasında oynanacak olan Fenerbahçe'de biletler yarın satışa sunulacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri yarın satışa çıkacak
Fenerbahçe-Slavia Prag

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak.

Biletler, 13 Şubat Pazar günü saat 11.00'den itibaren taraftar kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 14 Şubat Pazartesi günü ise aynı saatte genel satışa açılacak.

Sadece "passo.com.tr" üzerinden satın alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:

Migros-Spor Toto Tribünü: 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 255 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 295 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 355 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 410 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 495 lira

Maraton Alt E Blok: 600 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 660 lira

Altay Bayındır geri döndü
SPOR
Altay Bayındır geri döndü

Fenerbahçe Yönetimi Miguel Crespo'nun bonservis bedelini belirledi
SPOR
Fenerbahçe Yönetimi Miguel Crespo'nun bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'nin eski dünyaca ünlü yıldızı Nicolas Anelka'dan yıllar sonra gelen itiraf
SPOR
Fenerbahçe'nin eski dünyaca ünlü yıldızı Nicolas Anelka'dan yıllar sonra gelen itiraf

Yunanistana kaçacaklardı

Yunanistan'a kaçacaklardı

​Edirne'de yakalandılar Adıyaman'da tutuklandılar.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

​Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Financial Times: Türk ekonomisinin dayanıklılığı en kötü korkuları bile boşa çıkardı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşının çok faydası oldu.

​35 dakikadan beş dakikaya düşen yol ulaşımı kolaylaştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.