Spor Fenerbahçe Yönetimi Miguel Cresponun bonservis bedelini belirledi
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Fenerbahçe Yönetimi Miguel Crespo'nun bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Miguel Crespo'nun bonservis bedeli belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Yönetimi Miguel Cresponun bonservis bedelini belirledi
Transfermarkt verilerine göre Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 2.5milyon euro.

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle transfer edilen Miguel Crespo, ilk maçlarda performansıyla tartışma çıkartmıştı.

"İlgilenenler var"

Daha sonra Galatasaray karşılaşmasında attığı golle birlikte çıkışa geçen ve takımın en formda oyuncuları arasında yer alan oyuncu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yurt dışından ilgilenen çok fazla kulüp olduğunu belirtmişti.

Miguel Crespo'nun bonservis bedeli belirlendi

Skorer'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Crespo'nun bonservis ücretini belirledi. Sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncunun, 10 milyon euronun altında satılması kesinlikle planlanmıyor. Fenerbahçe'de mutlu olan Miguel Crespo'nun da şu anda sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.

  • Genç oyuncu bu sezon 21 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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