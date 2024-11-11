Fenerbahçe takipte

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. 6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 30'da hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 44'te sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. 45+6'da soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi. 52. dakikada Mert Hakan'ın ara pasında ceza sahasına giren En-Nesyri, kaleci Nikolic'ten sıyrılmak isterken yerde kalırken, hakem VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenardan izleyerek penaltı verdi. 54'te topun başına geçen Tadic topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 2-0. 59'da Saint-Maximin'in sert vuruşunu kaleci Nikolic müthhiş bir refleksle çıkardı. 68'de Emirhan'ın soldan ortasında Amrabat topu karşıladı. Dönen topa Menig'in ortasını Kostic karşıladı. Dönen topa Samuel'in vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. 82. dakikada Fred'in içeri çevirdiği topu defans uzaklaştırırken, Amrabat uzaktan attığı sert şutla topu filelere gönderdi: 3-0.90+4'te Szymanski'nin pasında topla birlikte ceza sahasına giren Saint-Maximin topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 4-0.





Mourinho'dan geniş rotasyon

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor karşısında AZ Alkmaar maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. Becao, Mert, İsmail, Fred ve Dzeko yedek beklerken, yerine Samet, Kostic, Mert Hakan, Szymanski ve En Nesyri, 11’de oynadı. Samet ve Mert Hakan ise bu sezon ilk kez 11’de görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Djiku ise yedek bekledi. Mourinho, AZ Alkmaar maçında performansından memnun olmadığı Mert'i yedeğe çekerken, sol bekte Kostic’i oynattı. Levent'i ise kadroya almadı.





Zeki Murat Göle takımı yönetti

PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2 maç ceza alan Salvatore Foti ve 3 maç ceza alan kaleci antrenörü Sandro Zufic Sivasspor karşısında kulübedeki yerini alamadı. Portekizli teknik adam ve yardımcıları maçı locadan takip etti. Yedek kulübesinde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle takımı yönetti.





Osayi-Samuel dalya yaptı

Fenerbahçe’de 5. sezonunu yaşayan Osayi-Samuel, Sivasspor maçıyla ligde sarı lacivertli formayla 100. maçına çıktı ve dalya dedi. Sivasspor maçıyla ligdeki 100. maçına çıkan Nijeryalı sağ beke Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla ligde süre aldığı 100 maçta 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.











