Sarı-lacivertliler, bu sezon skor dezavantajı yaşadığı lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım oldu. Fenerbahçe, geriye düştüğü 13 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alarak, 23 puan topladı. 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon skor dezavantajı yaşadığı lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon 69 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 11'i uzatma dakikalarında geldi.





Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı gollerle 13 puan kazandı. Sarı lacivertliler uzatma dakikalarında attığı gollerle Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında da galibiyet golünü uzatmalarda buldu. Sarı-lacivertliler, 11 golle uzatmalarda ligin en fazla gol atan takımı konumunda.





Fenerbahçe 80. dakika ve sonrasında ise attığı gollerle de 7 maçı kazanmasını bildi. Sarı-lacivertliler 80. dakika ve sonrasında 8 gol attı.





"Zor günlerin üstesinden geldim"





Başakşehir maçında attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan Brezilyalı golcü Joao Pedro'nun performansında teknik direktör Jorge Jesus önemli rol oynadı.





Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle maç ritmi ve fiziksel kondisyonu olumsuz etkilenen Joao Pedro'nun sıkıntılı sürecinde teknik direktör Jorge Jesus her zaman arkasında durdu. Pedro, "Zor zamanlar geçirdim, özgüvenimi kaybettim, yaşadığım zorlukları ben bilirim. Çalışmayı seven bir oyuncuyum. Zor günlerin üstesinden çalışarak geldim. Kendime öz güvenim kadar, hocamızın bana olan güveni de çok önemli. Artık hikayenin geri kalanı farklı olacak" dedi.



