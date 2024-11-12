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Fenerbahçe'de gözler Zenit maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Zenit maçına çevrildi

16:2212/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Milli takım maçları için verilen arada Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ekip, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçı yapacak.


Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'ndaki müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.


Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)




#Fenerbahçe
#Zenit
#Hazırlık maçı

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