Milli takım maçları için verilen arada Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ekip, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkarıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'ndaki müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.
Kale Arkası: 10 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)