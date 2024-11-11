Aleksander Djiku
Fenerbahçe forması giyen Ganalı stoper Aleksander Djiku sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlandığını duyurdu.
30 yaşındaki stoperin hamstring sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Kadrodan çıkarılan futbolcular şu şekilde;
Başarılı savunma oyuncusunun tedavisine Fenerbahçe Kulübü tarafından başlandı. Aleksander Djiku, sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 15 maça çıktı.
#Fenerbahçe
#Aleksander Djiku
#Sakatlık