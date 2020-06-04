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Fenerbahçe'de gündem Alpaslan Öztürk - Alper Potuk takası

Fenerbahçe'de gündem Alpaslan Öztürk - Alper Potuk takası

Fenerbahçe, Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için Alper Potuk'u takasta kullanmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alpaslan Öztürk bu sezon 19 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Alpaslan Öztürk bu sezon 19 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Göztepe’nin orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk’ü transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Gerçek mevki ön libero olmasına rağmen, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen Alpaslan, joker özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Alpaslan’ı takasla kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için Alper Potuk takasını önerdi. Ara transferde de ismi gündeme gelen Alpaslan da Fenerbahçe formasını giymek istiyor.

  • Ancak Alper’in 1.3 milyon euroluk senelik ücreti bu transferde önemli bir engel oluşturuyor. Göztepe ise Alpaslan’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

Alper Potuk bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.
Alper Potuk bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.


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