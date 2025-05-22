Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.