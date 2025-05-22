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Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

13:3722/05/2025, Perşembe
IHA
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Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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