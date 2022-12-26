Crespo cezalı İsmail Yüksek sahada

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Hatayspor'u konuk edecek. Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Miguel Crespo, cezalı olduğu için bu karşılaşmada süre alamayacak.
İsmail Yüksek 11'e dönüyor
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Crespo'nun yokluğunda Hatayspor maçında orta saha kurgusu değişecek. Mert Hakan'ın sakatlıktan yeni çıkması, Zajc'ın da rotasyon oyuncusu olarak görülmesi nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahada İsmail Yüksek'e ilk 11'de görev vermeyi planladığı belirtildi.
- Hatayspor maçının ilk 11'inde Arao ön liberoda sahaya çıkarken, İsmail ise 8 numaralı pozisyonda oynayacak.