Spor Batshuayi yerine Valencia
FUTBOL FUTBOL

Batshuayi yerine Valencia

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de bu maçta kimin forvet olarak oynayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi'yi yedek başlatmayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe'de Hatayspor maçınca forvet olarak kim oynayacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Hatayspor maçınca forvet olarak kim oynayacak?
Batshuayi ve Valencia

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ligde oynanılan son 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Batshuayi yerine Valencia

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yarın oynanacak Hatayspor karşısında forvet hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Trabzonspor maçında etkisiz bir futbol ortaya koyan Batshuayi yedek kulübesine çekilecek. Belçikalı golcünün yerine Valencia takımın gol silahı olacak.

  • Lincoln 11'e dönüyor
  • 3'lü savunmada sağ kanatta oynayan Osayi-Samuel de yedek kulübesine çekilecek ve Lincoln ilk 11'de oynayacak. Lincoln orta alanın solunda oynayacak, Ferdi Kadıoğlu ise orta alanın sağında görev yapacak.

Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"
SPOR
Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"


Çimler seriliyor

Çimler seriliyor
Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız

'Güçlü oyunumuzu
sahaya yansıtacağız'

Jorge Jesus'tan takıma moral.
Taraftarıyla çok farklı

Taraftarıyla
çok farklı

​Trabzonspor'da başkan ve hocanın çağrısı karşılık buldu.
Crespo cezalı

Crespo cezalı

​İsmail Yüksek Hatayspor maçında forma giyecek.
'Ronaldo'yu harcadılar'

'Ronaldo'yu harcadılar'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında konuştu.
'Liderlik koltuğundayız'

'Liderlik koltuğundayız'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan liderlik açıklaması geldi.
'Galatasaray'da mutluyum'

'Galatasaray'da mutluyum'

​Victor Nelsson, İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis Aslan'ı <br>zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı
zirveye taşıdı

​İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.
Okan Buruk'tan <br>oyuncusuna tepki

Okan Buruk'tan
oyuncusuna tepki

​Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuya tepkisini bu sözlerle dile getirdi.
'Gördüklerimin<br> arasında en iyisi'

'Gördüklerimin
arasında en iyisi'

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlılar arasında tartışılan yorum.
'Doğru bulmuyorum'

'Doğru bulmuyorum'

Şenol Güneş, N'Koudou'nun pozisyonu hakkında konuştu.
'İki puan kaybettik'

'İki puan kaybettik'

​Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.