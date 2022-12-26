Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ligde oynanılan son 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
Batshuayi yerine Valencia
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yarın oynanacak Hatayspor karşısında forvet hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Trabzonspor maçında etkisiz bir futbol ortaya koyan Batshuayi yedek kulübesine çekilecek. Belçikalı golcünün yerine Valencia takımın gol silahı olacak.
- Lincoln 11'e dönüyor
- 3'lü savunmada sağ kanatta oynayan Osayi-Samuel de yedek kulübesine çekilecek ve Lincoln ilk 11'de oynayacak. Lincoln orta alanın solunda oynayacak, Ferdi Kadıoğlu ise orta alanın sağında görev yapacak.