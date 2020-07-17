Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertlilerin idmanında şoke eden bir kavga yaşandığı iddia edildi.

"Sen kimsin, bu takımın hocası mısın?"





Akşam'ın haberine göre, yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar, ‘Sen kimsin? Bu takımın hocası mısın, beni kovuyorsun” diyerek Emre’ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için sarı-lacivertli futbolcular araya girdi.

Bütün takıma küfür etti

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre’yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma küfür etti.

Dirar'a ceza yolda

Sarı-lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar’a ceza gelmesi bekleniyor. Gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu’nun bu yaşananlardan sonra Dirar’ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022’ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa sarı-lacivertliler sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.