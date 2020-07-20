​Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli Toulouse'a başkan oldu

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu. ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.

İlk transferi Frey olacak

Fransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.

Comolli Fenerbahçe'den kovulurcasına ayrılmıştı

Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Comolli, Ocak ayında istifa ederek kulüpten ayrılmıştı. Comolli, ayrılmadan önce Twitter hesabı açarak, yapılan transferlerin kendisi tarafından değil Başkan Ali Koç tarafından yapıldığını söylemişti.

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan kadroya yeni isimler kazandırılmaya çalışılırken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilere bu konuda sevindirici haberse Fransa'dan geldi.Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte, sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayan ve daha sonra yaşanılan fikir ayrılıklarıyla beraber istifa eden Damien Comolli, Toulouse'un başına geçmeye hazırlanıyor. Comolli, Fransız kulübünde de sportif direktörlük yapacak.Frey Toulouse'a gidiyorFransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?Frey, Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanmıştıComolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği Frey, sarı-lacivertli takımda beğenilmedi. Sezon başında da Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Frey, 30 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistle oynadı.Fenerbahçe 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.Video: Uyanık Frey'den akıl dolu gol

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir" denildi.Fransız futbol adamı, tartışmalara neden olan Falette transferinde bütün sorumluluğun Başkan Ali Koç'ta olduğunu açıklamıştı.18 ayda 30 transferHaziran 2018’de başkanlığa Ali Koç’un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertlilerde, sportif direktörlüğe de aynı tarihlerde Fransız futbol adamı Damien Comolli getirilmişti. Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığa gelmesiyle şu ana kadar toplam 30 futbolcu transferi gerçekleştirdi.