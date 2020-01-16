SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör Damien Comolli'nin istifa ettiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç bakan seçildiğinde sportif direktörlük koltuğuna Comolli'yi getirmişti.

Ali Koç bakan seçildiğinde sportif direktörlük koltuğuna Comolli'yi getirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir" denildi.

Fransız futbol adamı, tartışmalara neden olan Falette transferinde bütün sorumluluğun Başkan Ali Koç'ta olduğunu açıklamıştı.

18 ayda 30 transfer

Haziran 2018’de başkanlığa Ali Koç’un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertlilerde, sportif direktörlüğe de aynı tarihlerde Fransız futbol adamı Damien Comolli getirilmişti. Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığa gelmesiyle şu ana kadar toplam 30 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, son 18 ayda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekmişti.
Fenerbahçe, son 18 ayda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekmişti.

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