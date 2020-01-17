Comolli enkaz bıraktı

Fenerbahçe’de görevinden istifa eden sportif direktör Damien Comolli’nin transfer ettiği oyuncuların hem sportif hem de ekonomik faturası ağır oldu. Göreve geldiği ilk sezon yaptığı transferler büyük fiyasko çıkan Fransız futbol adamı, yoğun eleştirilere rağmen Ali Koç tarafından görevde tutuldu. Fransız sportif direktör görevde bulunduğu 1.5 sene içerisinde 29 transfer yaptı. Comolli’nin transfer ettiği oyuncuların büyük çoğunluğu fiyaskoyla sonuçlandı. İslam Slimani, Yassine Benzia, Andre Ayew, Diego Reyes, michael Frey, Zanka, Miha Zajc, Victor Moses ve Adil Rami gibi isimler Fenerbahçe’ye büyük hayal kırıklığı yaşattı. Comolli’nin ilk sezonunda transfer ettiği 16 oyuncudan sezon sonunda 7’siyle yollar ayrıldı, kalan 9 oyuncu ise bu sezon genellikle yedek bekliyor. Comolli bu sezon ise 11 transfer yaptı. Bu transferlerden ise Zanka, Allahyar, Adil Rami, Mevlüt Erdinç büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

KARLI SATIŞLAR ESKİ YÖNETİMİN ALDIĞI OYUNCULARDAN

Fenerbahçe’nin en çok inandığı ve güvendiği transferler arasında genç isimler vardı. Kaleci Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Murat Sağlam, Allahyar ve Okan Turp büyük umutlarla transfer edildi. Ancak Ferdi Kadıoğlu dışındaki genç oyuncular A takım kadrosunda yer alamadı. Başka takımlara kiralık olarak gönderildi. Damien Comolli’nin satışından büyük bonservis geliri elde ettiği oyuncular Josef, Giuliano, Fernandao ve Eljif Elmas, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kadroya katılan isimler oldu. Bu futbolcuların satışından elde edilen gelir Comolli tarafından yeni transferlerde kullanıldı ancak verimli kullanılmadı. Sarı-lacivertliler Comolli döneminde futbolcu satışından 41.22 milyon Euro’luk bonservis geliri elde etti. En fazla bonservisi 16 milyon Euro ile Eljif Elmas’ın satışından elde etti. Josef 12 milyon Euro, Giuliano 10,5, milyon Euro, Fernandao 2,55 milyon Euro, Yasir Subaşı 170 bin Euro’ya bonservis geliri elde edilen oyuncular oldu.

“Falette transferi Başkan’ın” açıklaması sonunu getirdi

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli arasındaki gerginlik Fransız spor adamının istifasıyla sonuçlandı. 12 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan Comolli, yıllık 900 bin Euro alıyordu. Fransız sportif direktöre herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, “12 Haziran 2018’de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Simon Falette transferinin ardından Damien Comolli twitter hesabı açarak “Falette transferi sonrasında bir hesap açarak iddiaları cevaplamaya karar verdim. İlk olarak söyleyeyim, Başkanımız Falette’nin kiralık olarak takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi. Ali Koç’un bu kararına saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından iyi karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yer alanların aksine, Rogon şirketiyle herhangi bir bağım bulunmuyor. Simon Falette için transfer görüşmesinde bulunmadım. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüşmüştüm. Son olarak basında ve sosyal medyada Rogon şirketi ile benim aramda bir çıkar ilişkisi olduğunu iddia edenler ve saçma iddialarda bulunanlar için yasal haklarımı kullanacağım” paylaşımında bulundu. Bu gelişme üzerine büyük tepki alan Comolli dün istifa ederek Fenerbahçe’deki görevinden ayrıldı.

Bir gün sana da sıra gelecekti

Fenerbahçe’nin eski tercümanlarından Deniz Sarıtaç, Damien Comolli’nin ayrılığı sonrası Fransız spor adamını eleştiren bir açıklama yayınladı. Sarıtaç açıklamasında, “Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...” ifadelerini kullandı.

Rodriguez’de mutlu son

Fenerbahçe aradığı sol beke sonunda kavuşuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, İtalyan kulübünü de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifiyle ikna etmeyi başardı. Sarı-lacivertli kulüp, 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Rodriguez transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, Rodriguez’e de bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödeyecek. 27 yaşındaki futbolcu, PSV’nin teklifini reddetti, daha yüksek maaş veren Fenerbahçe’yi tercih etti. İsviçreli sol bek, PSV’nin teklifini kabul etmeyip, ısrarla Fenerbahçe’ye gitmek isterken, Milan da sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Rodriguez’in Fenerbahçe’yi tercih etmesinde 2020 Avrupa Şampiyonası da (EURO 2020) önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler İsviçreli sol beke oynama garantisi verdi. EURO 2020’de oynamak isteyen Rodriguez de sürekli oynayacağını düşündüğü için Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti.

Lisans Kurulu kararı bekleniyor

Fenerbahçe’de gözler TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun vereceği karara çevrildi. Devre arası transfer döneminde Simon Falette’yi transfer eden ve Ricardo Rodriguez transferini de noktalayan sarı-lacivertliler, kurul olumlu karar verdikten sonra Rodriguez transferini de açıklayacak. Bir özel banka ve bir leasing firmasıyla borç yapılandırma anlaşmasını tamamlayan ve bunu TFF Kulüp Lisans Kurulu’na sunan Fenerbahçe, kurulun yapılandırma anlaşmasına onay vermesi bekleniyor. TFF Kulüp Lisans Kurulu bu anlaşmaya onay verirse Fenerbahçe’nin harcama limitinde ciddi bir değişiklik olacak ve eksi 82 milyon TL’de olan harcama limitinde sarı-lacivertli kulübün artıya geçeceği belirtildi. TFF Kulüp Lisans Kurulu kararını açıkladıktan sonra sarı-lacivertliler şartlar doğrultusunda bir skorer hücum oyuncusu ve bir stoper daha transfer etmeye çaba gösterecek.