Comolli Fenerbahçe'den Michael Frey'i Toulouse'a transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimiyle birlikte sportif direktör olarak göreve getirilen fakat daha sonra yolların ayrıldığı Damien Comolli, Michael Frey'i Toulouse'a götürmek istiyor. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı oyuncu, Bundesliga'nın bitmesiyle birlikte yeniden sarı-lacivertlilere dönecek. Comolli, ilk transferi olarak Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan kadroya yeni isimler kazandırılmaya çalışılırken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilere bu konuda sevindirici haberse Fransa'dan geldi.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte, sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayan ve daha sonra yaşanılan fikir ayrılıklarıyla beraber istifa eden Damien Comolli, Toulouse'un başına geçmeye hazırlanıyor. Comolli, Fransız kulübünde de sportif direktörlük yapacak.
Frey Toulouse'a gidiyor
Fransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.
Frey, Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanmıştı
Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği Frey, sarı-lacivertli takımda beğenilmedi. Sezon başında da Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Frey, 30 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistle oynadı.
Fenerbahçe 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Yorum