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Comolli Fenerbahçe'den Michael Frey'i Toulouse'a transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimiyle birlikte sportif direktör olarak göreve getirilen fakat daha sonra yolların ayrıldığı Damien Comolli, Michael Frey'i Toulouse'a götürmek istiyor. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı oyuncu, Bundesliga'nın bitmesiyle birlikte yeniden sarı-lacivertlilere dönecek. Comolli, ilk transferi olarak Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frey, Fenerbahçe formasıyla 22 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Frey, Fenerbahçe formasıyla 22 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan kadroya yeni isimler kazandırılmaya çalışılırken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilere bu konuda sevindirici haberse Fransa'dan geldi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte, sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayan ve daha sonra yaşanılan fikir ayrılıklarıyla beraber istifa eden Damien Comolli, Toulouse'un başına geçmeye hazırlanıyor. Comolli, Fransız kulübünde de sportif direktörlük yapacak.

Frey Toulouse'a gidiyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken sarı-lacivertli takıma transfer ettiği Michael Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor. 47 yaşındaki futbol adamı, Fransız kulübü için forvet arıyor ve gözüne Frey'i kestirmiş durumda. Haberde ayrıca, sezonun tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacağı kaydedildi.

Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?
Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?

Sezon başında Fenerbahçe'den Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Bild'e konuşan 25 oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.Karantina sürecinin ardından yeniden çalışmalara başladıklarını ifade eden Frey, "Karantina sürecinden sonra yeniden çime ayak basmak, takımla birlikte antrenman yapmak harika bir duygu. Tekrar sahada ikili mücadelelere başladığımızda daha da mutlu olacağım. Kurallara saygı duyuyor ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.Fenerbahçe hakkında da konuşan İsviçreli oyuncu, "2 yıllık sözleşmem daha var. Hazır olmak için her gün deli gibi çalışacağım. Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Futbolunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil. Şu anda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımı henüz konuşmadık" ifadelerini kullandı.

Frey, Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanmıştı

Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği Frey, sarı-lacivertli takımda beğenilmedi. Sezon başında da Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Frey, 30 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistle oynadı.

  • Fenerbahçe 2018 yılında Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Uyanık Frey'den akıl dolu gol
Diğer

Uyanık Frey'den akıl dolu gol

Fenerbahçe'den Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Kaiserslautern ile oynanan Almanya Kupası 2. tur maçının son saniyelerinde takımı 2-1 mağlupken attığı uzun yıllar unutulmayacak golle maçı penaltılara taşıdı. Penaltılarda 6-5 galip gelen ev sahibi Kaiserslautern bir üst tura yükselen taraf oldu.


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