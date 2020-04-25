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Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İsviçreli oyuncu Fenerbahçe ile 2 yıl daha devam eden bir sözleşmesi olduğunu söylerken, "Hazır olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frey bu sezon 22 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

Frey bu sezon 22 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Bild'e konuşan 25 oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

Karantina sürecinin ardından yeniden çalışmalara başladıklarını ifade eden Frey, "Karantina sürecinden sonra yeniden çime ayak basmak, takımla birlikte antrenman yapmak harika bir duygu. Tekrar sahada ikili mücadelelere başladığımızda daha da mutlu olacağım. Kurallara saygı duyuyor ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

  • Fenerbahçe hakkında da konuşan İsviçreli oyuncu, "2 yıllık sözleşmem daha var. Hazır olmak için her gün deli gibi çalışacağım. Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Futbolunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil. Şu anda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımı henüz konuşmadık" ifadelerini kullandı.

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