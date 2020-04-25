Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması: Geri dönecek mi?

Sezon başında Fenerbahçe'den Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Bild'e konuşan 25 oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

Karantina sürecinin ardından yeniden çalışmalara başladıklarını ifade eden Frey, "Karantina sürecinden sonra yeniden çime ayak basmak, takımla birlikte antrenman yapmak harika bir duygu. Tekrar sahada ikili mücadelelere başladığımızda daha da mutlu olacağım. Kurallara saygı duyuyor ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.